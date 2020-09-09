Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca, Covid-19 aşı testlerini durdurdu - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs aşısı üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firması, katılımcılardan birinin hasta olmasının ardından deneme sürecindeki Covid-19 aşısının testlerini durdurma kararı aldı.

Oxford Üniversitesi yaptığı açıklamada, testler sırasında gönüllü katılımcılardan birinin hastalanması üzerine testleri durdurma kararı aldıklarını bildirdi. İlaç firması AstraZeneca bu durumun bilinmedik bir hastalıkla karşılaşılması halinde rutin bir ara verme olduğunu, aşı testlerindeki sonuçları tüm dünyanın yakından takip ettiğini açıkladı. Yetkililer İngiltereli gönüllüye, transvers miyelit teşhisi konduğunu ve bu hastalığın omurilik iltihaplanmasına neden olan nörolojik bir sendrom olduğunu açıkladı. Oxford Üniversitesi, şu an hastalığın sebebinin bilinmediğini fakat aşının hastalık ile bağlantısını öğrenmek için bağımsız araştırma yürütüleceğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firmasının ortak çalışması ile üretilen aşının 1. ve 2. test evrelerinde başarılı olmasının ardından ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan 30 bin gönüllünün katılacağı 3. test evresine ulaşmıştı. 3. Evreye ulaşan aşıların binlerce gönüllü üzerinde test edildiği ve testlerin yıllarca sürebileceği düşünülüyor.

(İHA)