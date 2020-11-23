Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı yüzde 70 koruma sağladı - Son Dakika

Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı yüzde 70 koruma sağladı

23.11.2020 12:12
Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı yüzde 70 koruma sağladı, System.String[]

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin birlikte geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 70 koruma sağladığı belirtildi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin birlikte geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 70 koruma sağladığı belirtildi.

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketiyle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının virüse karşı yüzde 70 oranında koruma sağladığı bildirildi. Diğer şirketler tarafından geliştirilen aşılara kıyasla daha düşük oranda koruma sağlayan aşının, salgında mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor. Oxford aşısının diğer aşı adaylarına göre daha ucuz olması ve daha kolay muhafaza edilmesi nedeniyle dünyanın farklı noktalarına ulaştırılabileceği belirtiliyor. Aşı, iki doz şeklinde İngiltere ve Brezilya'da toplam 20 binden fazla gönüllü üzerinde denendi.

İngiltere hükümeti, Oxford Üniversitesinin aşısı için 100 milyon dozluk ön siparişi vermişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, "Oxford aşısının etkili olduğunun kanıtlanması inanılmaz derecede heyecan verici bir haber. Önümüzde başka güvenlik kontrolleri var. Ancak bunlar harika sonuçlar" dedi.

Öte yandan, Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu.

(İHA)

Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İngiltere, Oxford, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısı yüzde 70 koruma sağladı - Son Dakika


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