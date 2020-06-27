Oxford Üniversitesinin deneyi başarılı olursa Brezilya 100 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika

Oxford Üniversitesinin deneyi başarılı olursa Brezilya 100 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

BUENOS Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının denendiği ülkelerden Brezilya'nın, çalışmanın başarılı olması halinde bundan 100 milyon doz satın alacağı açıklandı.

BUENOS Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının denendiği ülkelerden Brezilya'nın, çalışmanın başarılı olması halinde bundan 100 milyon doz satın alacağı açıklandı.

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Brezilya basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesinin denediği Kovid-19 aşısının başarılı olması durumunda, bundan 100 milyon doz satın alınması ve aynı zamanda ülkede üretilmesi için gerekli donanımın paylaşılması konusunda aşıyı geliştiren taraflarla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Geçen hafta Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanan aşının etkili olması durumunda, ilk etapta Brezilya 15 milyonu aralık ayında, 15 milyonu da ocak 2021'de olmak üzere 30 milyon, toplamda ise 100 milyon doz aşı satın alacak.

Anlaşmanın ikinci etabında ise Brezilya tanesi 2,30 dolardan yaklaşık 70 milyon doz aşı satın alabilecek.

Aşı başarılı olursa Brezilya'da da üretilecek

Anlaşmaya göre, aşının Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz) tarafından üretilmesi için gerekli donanım ve lisansın paylaşımı da yapılacak.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya, 30 milyon doları aşının bu ülkede üretilmesi adına gerekli donanımın alınması için olmak üzere aşının geliştirilmesi kapsamında toplamda 127 milyon dolar yatırım yapacak.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz- İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı geçen hafta Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 55 bin 961 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 1 milyon 274 bin 974 kişide görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oxford Üniversitesinin deneyi başarılı olursa Brezilya 100 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika

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