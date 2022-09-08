Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı - Son Dakika
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Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı

08.09.2022 13:38
Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı

Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısının 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma sağladığı bildirildi.

Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısının 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma sağladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Oxford ekibince 400'dan fazla çocuk üzerinde denenen aşının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onay kriterlerini taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, aşının hiçbir yan etki göstermediği, yüksek doz olanlarda 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma, düşük doz alanlarda ise yüzde 70 koruma sağladığı ifade edildi.

Burkina Fasolu 17 aylık ila 5 yaş çocuklar üzerinde denenen aşının 3. faz çalışmalarının bu yıl sonlanması öngörülüyor. 3. faz denemeler Burkina Faso, Kenya, Mali ve Tanzanya'dan 4 bin 800 çocuk üzerinde yapılıyor.

Aşının üretim safhasına Hindistan'daki Serum Enstitüsünün katılacağı ve yıllık 200 milyon doz üretilebileceği belirtiliyor.

DSÖ, geçen yıl RTS,S/AS01 adlı sıtma aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onaylamıştı.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Burkina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı - Son Dakika

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