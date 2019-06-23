Son Dakika Haberleri: Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı
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Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı

1 saat önce

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandıİSTANBUL - Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı
İSTANBUL - Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.
Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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