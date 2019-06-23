Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı
1 saat önce
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı. - İSTANBUL
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