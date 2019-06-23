Son Dakika Haberleri: Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı
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Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

1 saat önce

Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı, System.String[]
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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