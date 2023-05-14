Oy kabininde kalp krizi geçirdi

ARTVİN'de girdiği oy kabininde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergin Asıliskenderoğlu (54), hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çamlık Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu'nda meydana geldi. Ergin Asıliskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için okula geldi. Seçim pusulasıyla oy kabinine giren Asıliskenderoğlu, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sandık görevlileri, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Asıliskenderoğlu, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.