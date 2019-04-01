Son Dakika Haberleri: Oy Kavgasında Ölen Muhtar Adayı ve Kardeşleri Dualarla Defnedildi

Oy Kavgasında Ölen Muhtar Adayı ve Kardeşleri Dualarla Defnedildi

21 dakika önce

Oy kavgasında ölen muhtar adayı ve kardeşleri dualarla defnedildiGAZİANTEP - Gaziantep'te seçim günü okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada ölen muhtar adayı Süleyman Kaplan ve 2 kardeşi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Oy kavgasında ölen muhtar adayı ve kardeşleri dualarla defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te seçim günü okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada ölen muhtar adayı Süleyman Kaplan ve 2 kardeşi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde mevcut mahalle muhtarının oğlu C.O ile rakip muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında çıkan tartışmada, Süleyman Kaplan(43), kardeşleri Adem Kaplanve Eyüp Kaplankaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi ile etkisiz hale getirilen C.O, ise ağır yaralı olarak Şehitkamil devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi Cenazeler, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:31 Kaynak: İHA

Gaziantep, Süleyman Kaplan, 3. Sayfa
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