Son Dakika Haberleri: Oy Kullanacak Seçmenin Dikkat Etmesi Gerekenler

Oy Kullanacak Seçmenin Dikkat Etmesi Gerekenler

42 dakika önce

Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı.

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Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dikkat edilmesi gereken hususlar...
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:01 

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