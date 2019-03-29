Oy Kullanacak Seçmenin Dikkat Etmesi Gerekenler

Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı.

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Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dikkat edilmesi gereken hususlar...

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