Oy Kullanacak Seçmenin Dikkat Etmesi Gerekenler
42 dakika önce
Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı.
Türkiye'de yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dikkat edilmesi gereken hususlar...
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:01
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