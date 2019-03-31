Son Dakika Haberleri: Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu

Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu

1 saat önce

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer'de kullandı.

Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu, System.String[]
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer'de kullandı. Avşar, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı. Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla sohbet etti. Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.

(Melike İnal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Sarıyer, Hülya Avşar, Güncel
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