Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu
1 saat önce
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer'de kullandı.
Ünlü oyuncu Hülya Avşar
, oyunu Sarıyer
'de kullandı. Avşar, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı. Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla sohbet etti. Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.
(Melike İnal/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum
Oy Kullanan Hülya Avşar Mührü Kabinde Unuttu
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
Son Dakika! Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı