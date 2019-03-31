Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu
39 dakika önce
Oy kullanan Avşar kızı mührü kabinde unuttu Hülya Avşar Mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı Ünlü Sanatçı Hülya Avşar oyunu kullandıİSTANBUL - Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Oy kullanan Avşar kızı mührü kabinde unuttu Hülya Avşar
Mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı
Ünlü Sanatçı Hülya Avşar oyunu kullandı
İSTANBUL - Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde oyunu kullandı. Avşar kızı, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı.
Ünlü Oyuncu Hülya Avşar,Sarıyer'de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla konuşarak zaman geçirdi. Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:00 Kaynak: İHA
İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı
Oy Kullanan Hülya Avşar Mührü Kabinde Unuttu
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama