Son Dakika Haberleri: Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu

Oy Kullanan Avşar Kızı Mührü Kabinde Unuttu

39 dakika önce

Oy kullanan Avşar kızı mührü kabinde unuttu Hülya Avşar Mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı Ünlü Sanatçı Hülya Avşar oyunu kullandıİSTANBUL - Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Oy kullanan Avşar kızı mührü kabinde unuttu
Hülya Avşar Mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı
Ünlü Sanatçı Hülya Avşar oyunu kullandı

İSTANBUL - Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Avşar kızı, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı.
Ünlü Oyuncu Hülya Avşar,Sarıyer'de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla konuşarak zaman geçirdi. Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:00 Kaynak: İHA

Hülya Avşar, Anadolu Lisesi, Sarıyer, Genel
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