Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum

İlk turda cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5.17 oy alan ve 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

"LİNÇ EDENLERİ KINIYORUM"

Erdoğan'a destek kararı aldığı için eleştirilerin hedefinde olan Oğan, linç kültürünü kınadığını belirterek "Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlidir. Sayın Meral Akşener'e yapılan, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan linç kampanyasını kınıyorum. Depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahi linçlemeye cüret edenleri kınıyorum. Bize dönük, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınıyorum." dedi.