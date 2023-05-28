Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum - Son Dakika
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Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum

28.05.2023 11:51

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, oyunu kullandı. Sandık başında uzatılan mikrofonlara konuşan Oğan, "Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir kez daha buradan sayın Akşener'e, sayın İnce'ye, depremzedelere ve bize, aileme yönelik yapılan linç kampanyalarını kınadığımı belirtmek istiyorum." dedi.

İlk turda cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5.17 oy alan ve 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

"LİNÇ EDENLERİ KINIYORUM"

Erdoğan'a destek kararı aldığı için eleştirilerin hedefinde olan Oğan, linç kültürünü kınadığını belirterek "Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlidir. Sayın Meral Akşener'e yapılan, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan linç kampanyasını kınıyorum. Depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahi linçlemeye cüret edenleri kınıyorum. Bize dönük, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınıyorum." dedi.

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Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum

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Son Dakika Güncel Oy kullanan Sinan Oğan'dan sandık başında linç isyanı: Yapılanları kınıyorum - Son Dakika


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