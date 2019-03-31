Oy Kullandığı Okulda Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Konya
'nın Kadınhanı
ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı
Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.
Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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