Son Dakika Haberleri: Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Aza Adayı Öldü

Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Aza Adayı Öldü

1 saat önce

Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren aza adayı öldüGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oy kullandıktan sonra başka bir sandıkta görevli olan kızını görmek isteyen şahıs, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren aza adayı öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oy kullandıktan sonra başka bir sandıkta görevli olan kızını görmek isteyen şahıs, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Edilinen bilgiye göre Gaziantep in islahiye ilçesi Serinevler Mahallesi Şehit İsmet Kayar İlkokulu 1124 no'lu sadıktan oyunu kullanan Ferramuz Merdan, aynı okulda bulunan başka bir sandıkta görevli kızını görmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi muhtar adayı İbrahim Gögebakan'ın sağlıkçı kardeşi Mehmet Gögebakan'ın yaptığı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde öldüğü belirlendi.
Ferramuz Merdan 2014 yılında Serinevler Mahallesinde muhtar seçilen Mustafa Yüksel azalarından olduğu, bu dönem de yine aza adayı olduğu öğrenildi.
Merdan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve daha önceden by pass ameliyatı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:13 Kaynak: İHA

İslahiye, Gaziantep, Kalp Krizi, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Vatandaş Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 2 Yaralı Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:12:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Aza Adayı Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]