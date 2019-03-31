Oy Kullandıktan Sonra Okul Bahçesinde Fenalaştı, Hastanede Öldü
45 dakika önce
KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı.
KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kadınhanı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanmak üzere Cumhuriyet İlkokulu'na gitti. 1046 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükkaraca, okul bahçesinde aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca'yı ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Osman Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:36 Kaynak: DHA
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