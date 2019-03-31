Son Dakika Haberleri: Oy Kullandıktan Sonra Okul Bahçesinde Fenalaştı, Hastanede Öldü

Oy Kullandıktan Sonra Okul Bahçesinde Fenalaştı, Hastanede Öldü

2 saat önce

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı.

Oy Kullandıktan Sonra Okul Bahçesinde Fenalaştı, Hastanede Öldü, System.String[]
KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Kadınhanı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanmak üzere Cumhuriyet İlkokulu'na gitti. 1046 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükkaraca, okul bahçesinde aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca'yı ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Osman Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:14 Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Konya, Kadınhanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45 Günlük Zeynep Bebek Zatürreden Öldü Talihsiz Vatandaş Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü Son Dakika! Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:16:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Kullandıktan Sonra Okul Bahçesinde Fenalaştı, Hastanede Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]