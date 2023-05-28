Oy kullanılan okulda fare alarmı! Seçmenler ve görevliler alarma geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Oy kullanılan okulda fare alarmı! Seçmenler ve görevliler alarma geçti

28.05.2023 15:43

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare, seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi.

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde İskenderun'da da vatandaşlar sandık başına gitti. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı.

KİMİ YAKALAMAYA ÇALIŞTI, KİMİ KAHKAHA ATTI

Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Fare sınıf içinde kaçmaya çalışırken, eline sopa alan görevliler de fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu.

OY KULLANMA İŞLEMİNE ARA VERİLDİ

Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince, oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oy kullanılan okulda fare alarmı! Seçmenler ve görevliler alarma geçti - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı
23:55 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi sonrası balkon konuşması yapıyor
23:35 Erdoğan'ı tebrik eden Muharrem İnce, muhalefete çağrı yaptı: Nerede yanlış yaptık diye kafa yorun
23:31 Beşiktaş ve Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
23:23 Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
23:06 Seçim sonuçları sonrası Ümit Özdağ'dan açıklama: 21 senedir bir mağlubiyetten diğerine sürüklenen herkesi Zafer Partisi'ne davet ediyorum
23:04 Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü
23:01 Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü
23:00 Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı
22:54 Dünya liderleri Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etti! İki liderden Türkçe mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 00:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Oy kullanılan okulda fare alarmı! Seçmenler ve görevliler alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement