Son Dakika Haberleri: Oy Kullanırken Kalp Krizi Geçirdi

Oy Kullanırken Kalp Krizi Geçirdi

2 saat önce

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, oy kullanırken kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Oy Kullanırken Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, oy kullanırken kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ebulhayır Mahallesi'nde oturan Fatma Özgül, oy kullanmak için gittiği Ebulhayır İlkokulunda fenalaştı.

Sandık başındaki görevlilerin müdahale ettiği Özgül, ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Kayseri, Sarıoğlan, Kalp Krizi, Güncel
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