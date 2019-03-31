Oy Kullanırken Kalp Krizi Geçirdi
2 saat önce
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, oy kullanırken kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri
'nin Sarıoğlan
ilçesinde, oy kullanırken kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ebulhayır Mahallesi'nde oturan Fatma Özgül, oy kullanmak için gittiği Ebulhayır İlkokulunda fenalaştı.
Sandık başındaki görevlilerin müdahale ettiği Özgül, ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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