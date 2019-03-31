Oy Kullanırken, Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü
46 dakika önce
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Fatma Özkul (71), sandık başında oy kullanırken, kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.
KAYSERİ'nin Sarıoğlan
ilçesinde, Fatma Özkul (71), sandık başında oy kullanırken, kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Ebulhayır Mahallesi'nde oturan Fatma Özkul, öğle saatlerinde oy kullanmak için Ebulhayır İlkokulu'na gitti. Özkul, sınıfta oyunu kullanırken, fenalaştı. Sandık başındaki görevlilerin müdahale ettiği Özkul, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis
ekibince ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Fatma Özkul, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:13 Kaynak: DHA
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