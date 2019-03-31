Son Dakika Haberleri: Oy Kullanırken, Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü

Oy Kullanırken, Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü

46 dakika önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Fatma Özkul (71), sandık başında oy kullanırken, kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

Oy Kullanırken, Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü, System.String[]
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Fatma Özkul (71), sandık başında oy kullanırken, kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ebulhayır Mahallesi'nde oturan Fatma Özkul, öğle saatlerinde oy kullanmak için Ebulhayır İlkokulu'na gitti. Özkul, sınıfta oyunu kullanırken, fenalaştı. Sandık başındaki görevlilerin müdahale ettiği Özkul, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibince ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Fatma Özkul, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:13 Kaynak: DHA

Sarıoğlan, Kayseri, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 18:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Kullanırken, Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]