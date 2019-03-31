Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmak İçin Avustralya'dan Geldi

Oy Kullanmak İçin Avustralya'dan Geldi

1 saat önce

AVUSTRALYA'da yaşayan İbrahim Kazal (61) seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Oy Kullanmak İçin Avustralya'dan Geldi, System.String[]
AVUSTRALYA'da yaşayan İbrahim Kazal (61) seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Yirmi yıldan bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan, ticaretle uğraştığını söyleyen İbrahim Kazal, yerel seçimlerde oyunu kullanmak için önceki gece Türkiye'ye geldiğini belirtti. Oy kullanmak için yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden İbrahim Kazal, oy masrafları için 12 bin TL harcadığını, oyunu Darıca 60. Yıl Ortaokulu'nda kullandığını belirtti.

İki gün sonra tekrar Avustralya'ya dönüş yapacağını söyleyen İbrahim Kazal, "Ben sadece oy için değil, 26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü için de gelirim. Ben Cumhuriyet için, Atatürk için oy kullanırım. Biz Cumhuriyet'in kazandığı toprakların insanlarıyız" dedi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

Darıca, Kocaeli, Avustralya, Güncel
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