Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmak İçin Gelenler Fark Etti

Oy Kullanmak İçin Gelenler Fark Etti

2 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Meles Deresi'nde ölü bulundu.

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İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Meles Deresi'nde ölü bulundu. Aynı dereden daha önce de çok sayıda erkek cesedi çıkarıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Meles Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'na oy kullanmak için gelen vatandaşlar, okulun bahçesinden derede hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AKS ekiplerinin yardımıyla dereye düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlatan AKS ekipleri, şahsı dereden çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri, erkek cesedinin üzerinde yaptığı aramada kimlik bulamadı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aynı dereden çıkarılan 6. ceset

Aynı dereden, 22 Mayıs 2016, 8 Eylül 2016, 15 Haziran 2017, 22 Haziran 2017 ve 28 Mart 2018 tarihlerinde de 5 erkek cesedi çıktığı öğrenildi. Bugün bulunan cansız beden, aynı dereden 3 sene içerisinde çıkan 6. ceset oldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

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