Antalya'dan karayolu ile oy kullanmak için memleketine giden ailenin aracına tır çarptı: 1i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'dan karayolu ile oy kullanmak için memleketine giden ailenin aracına tır çarptı: 1i ağır 4 yaralı

13.05.2023 11:20

Seçime 1 gün kala Antalya'dan, Samsun'a ve Ordu'ya oy kullanmaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Samsun'da tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'da inşaatlarda çalışan aynı aileden 4 kişi 14 Mayıs seçimlerde oy kullanmak için Samsun'a ve Ordu'ya gitmek için aynı araçla yola çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Umut Ağmak idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan ve İstanbul'dan Giresun'a deterjan götüren Erkan Sezen'in kullandığı çekici vetıra arkadan çarptı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Umut Ağmak, babası Salih Ağmak, amcası Mehmet Ağmak ile amcasının oğlu Murat Ağmak yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

"NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Yaralılardan Salih Ağmak, " Oğlum, ağabeyim ve yeğenim ile birlikte Antalya'da inşaatta çalışıyoruz. Birlikte oy kullanmak için ben ve oğlum Çarşamba ilçesine, ağabeyim ve oğlu ise Ordu'nun Akkuş ilçesine gidiyordu. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Çarşamba, Antalya, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'dan karayolu ile oy kullanmak için memleketine giden ailenin aracına tır çarptı: 1i ağır 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti! Geçen hafta kalça estetiği yaptırmıştı
12:17 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesinden sonra Bakan Soylu sert konuştu: Yazıklar olsun, 11 yıldır kılına zarar geldi mi?
12:15 Adana Demirspor yeni sezon için Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u koparmanın peşinde!
12:10 Liderlerin oy vereceği okullar belli oldu, Erdoğan İstanbul'dayken Kılıçdaroğlu ve Oğan Ankara'da sandık başında olacak
12:06 İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesine Bakan Soylu'dan sert tepki
12:05 Kalça estetiği yaptırdığı söylenen Melek Mosso, verdiği pozlarla dikkat çekti
11:51 Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler
11:49 Adana Demirspor'dan Serdar Dursun bombası! Yeni sezonda bambaşka bir hedefleri var
11:35 Zeynep Bastık konserinde dansçılarıyla esti gürledi! Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kurulurken, şarkıcı Zeynep Bastık şov yaptı
11:17 Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 12:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'dan karayolu ile oy kullanmak için memleketine giden ailenin aracına tır çarptı: 1i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement