Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmak İçin Sıra Beklerken Kalp Krizi Geçirdi

Oy Kullanmak İçin Sıra Beklerken Kalp Krizi Geçirdi

36 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandık başında oy kullanmak için sıra beklerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü.

Oy Kullanmak İçin Sıra Beklerken Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandık başında oy kullanmak için sıra beklerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Çatalözü Mahallesi'ndeki okulda sandık başına giden Şirin Ay (71), oyunu kullanmak için beklediği sırada fenalaştı.

Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ay'ın cenazesi otopsinin ardından Çatalözü Mahallesi'nde toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Mardin, Nusaybin, Kalp Krizi, Güncel
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