Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmaya Ambulansla Gittiler

Oy Kullanmaya Ambulansla Gittiler

1 saat önce

Afyonkarahisar'da hastalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları yere ambulanslarla götürüldü.

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Afyonkarahisar'da hastalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları yere ambulanslarla götürüldü.

Kentte o kullanmak isteyen hastalar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından evlerinden ve hastanelerden alınarak, ambulanslarla sandık başına taşındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Hanife Sivritepe, talebi üzerine refakatçisi oğlu Recep Sivritepe ile birlikte 112 ekipleri tarafından ambulansla oy kullanacağı Şehit Murat Saraç İlkokuluna götürüldü.

Burada 3 görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedye ile oy kullanacağı sınıfa taşınan Sivritepe'ye, sandık görevlileri tarafından öncelik tanındı ve Sivritepe tercihini yaptı.

İşlemleri tamamlanan Hanife Sivritepe, 112 Acil Servis personelince, ambulansla tedavisinin yapıldığı hastaneye geri götürüldü.

"Oy kullanmayı kendim istedim"

Hanife Sivritepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanmaya ambulansla gitmeyi kendisinin istediğini belirterek, uygulama dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Sivritepe, "Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Annesine refakat eden Recep Sivritepe de "112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkan sağlandığı için Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Hanife, Afyon, Güncel
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