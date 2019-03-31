Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

41 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde rahatsızlığı bulunan Ayşe Kayın (70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.

Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde rahatsızlığı bulunan Ayşe Kayın (70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.

Çorlu'da yaşayan Ayşe Kayın, rahatsızlığı nedeniyle evinden ambulansla alınarak Atakent Ortaokulu'na götürüldü. Görevliler tarafından ambulanstan indirilip, sedye ile sandık başına götürülen Kayın, 1548 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Ayşe Kayın, oyunu kullandıktan sonra yine ambulansla evine götürüldü.

Çorlu'da rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan Naciye Türk de görevlilerin götürdüğü sandıkta oyunu kullandı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

Atakent, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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