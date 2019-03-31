Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmaya Gelince Yakalandılar

Oy Kullanmaya Gelince Yakalandılar

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, haklarında arama kararı bulunan 38 kişi, oy kullanma işlemi sırasında jandarma tarafından yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta, haklarında arama kararı bulunan 38 kişi, oy kullanma işlemi sırasında jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oy kullanma merkezlerinde ve çevresinde önlemler aldı.

Oy kullanmak için okullara giden ve haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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