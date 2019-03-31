Oy Kullanmaya Gelince Yakalandılar
15 dakika önce
Kahramanmaraş'ta, haklarında arama kararı bulunan 38 kişi, oy kullanma işlemi sırasında jandarma tarafından yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta, haklarında arama kararı bulunan 38 kişi, oy kullanma işlemi sırasında jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, oy kullanma merkezlerinde ve çevresinde önlemler aldı.
Oy kullanmak için okullara giden ve haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan kişilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:39 Kaynak: AA
Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
Yaşlı Çift, 31 Mart'ta da Sandığa Yalın Ayak Gitti
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
Son Dakika! Oylar Sayılmaya Başlandı! İşte İzmir'den Gelen İlk Sonuçlar