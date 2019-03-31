Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmaya Gidemeyen Vatandaşın Ayağına Seyyar Sandık Getirildi

Oy Kullanmaya Gidemeyen Vatandaşın Ayağına Seyyar Sandık Getirildi

1 saat önce

Oy kullanmaya gidemeyen vatandaşın ayağına seyyar sandık getirildi -Seyyar sandıkta oy kullanan vatandaştan devlete teşekkürKIRŞEHİR - Kırşehir'de, seyyar sandıkta oy kullanan Mehmet Doğu adlı vatandaş, sandığın ayağına gelmesi sonrası devlete teşekkür etti.

Oy kullanmaya gidemeyen vatandaşın ayağına seyyar sandık getirildi
-Seyyar sandıkta oy kullanan vatandaştan devlete teşekkür

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, seyyar sandıkta oy kullanan Mehmet Doğu adlı vatandaş, sandığın ayağına gelmesi sonrası devlete teşekkür etti.
Kervansaray Mahallesinde rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen Mehmet Doğu, adlı vatandaşın evine seyyar sandık gitti. Sandık görevlilerinin yardımı ile oturur vaziyete getirilen Doğu'ya yapması gereken işlemler anlatıldı.
Oyunu kullanan Mehmet Doğu, teşekkür ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Doğu, açıklamasında, "Rahatsız olduğum için seyyar sandık getirildi. Oyumu kullandım. Teşekkür ederim. Vatanımıza Milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim."dedi.
Kırşehir'de Seçim Kurulu, 4 Seyyar sandıkla halka gidiyor. Seyyar sandıklardan 2'si ilçe merkezlerinde kuruldu. Akpınar İlçesinde 3 seçmene Boztepe ilçesinde ise 5 seçmene seyyar sandık gidiyor.
Adres beyanı yapan kişilere gidecek olan seyyar sandıklar da normal seçim süresi bitinceye kadar açılmayacak ve oy kullanma işlemi bittikten sonra ilişkilendirilen sandığa teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Kırşehir, Genel
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