Oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizinden fenalaşan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizinden fenalaşan adam hayatını kaybetti

Oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizinden fenalaşan adam hayatını kaybetti

15.05.2023 14:09

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda oy vermek için gittiği okul bahçesinde dün kalp krizi geçiren Yusuf Başdağ, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya gittiği Atatürk Ortaokulu bahçesindeki bankta otururken, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

ACI HABER AİLESİNE GECE ULAŞTI

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Başdağ, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başdağ, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. Başdağ, Türkmen Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedilecek.

Oy kullanmaya gittiği okulda kalp krizi geçirmişti, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Türkmen Mahallesi, Kalp Krizi, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizinden fenalaşan adam hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
21:53 İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
21:46 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:31:57. #1.13#
SON DAKİKA: Oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizinden fenalaşan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement