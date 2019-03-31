Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmaya Kedisiyle Beraber Geldi

Oy Kullanmaya Kedisiyle Beraber Geldi

55 dakika önce

Oy kullanmaya kedisiyle beraber geldi Akıllar sandıkta gözler Mırnav'daANKARA - Çankaya İlköğretim Okuluna oy kullanmak için kedisiyle gelen Şener Koruyucu dikkatleri üzerine çekti.

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Oy kullanmaya kedisiyle beraber geldi
Akıllar sandıkta gözler Mırnav'da

ANKARA - Çankaya İlköğretim Okuluna oy kullanmak için kedisiyle gelen Şener Koruyucu dikkatleri üzerine çekti.
Sabah saatlerinde oy kullanmak için kedisi "Mırnav" ve annesi ile Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1170 nolu sandığa gelen Şener Koruyucu, oy'unu Mırnav ile birlikte kullandı.
Koruyucu, oy kullanmak için sınıf önünde sıra beklerken, vatandaşlar ise Mırnav'dan gözlerini alamadı.
"Vatandaşlar oy kullanmaya çocuklarıyla beraber geldiler"
Yerel seçimler için, Ankara'da farklı okullarda oy kullanan vatandaşlar, oy kullanmaya çocuklarıyla beraber geldiler. Gelecek nesillere oy kullanma alışkanlığını erkenden aşılayan anne ve babalar güzel kareler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Sabah, Ankara, Çankaya, Politika
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