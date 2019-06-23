Son Dakika Haberleri: Oy kullanmaya koltuk değneği ile geldi
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Oy kullanmaya koltuk değneği ile geldi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çatalca'da oy kullanımı devam ediyor Selin Yavuz'un oy kullanmaya koltuk değneği ile gelişi ve oy kullanışı İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çatalca'da oy kullanımı devam ediyor
Selin Yavuz'un oy kullanmaya koltuk değneği ile gelişi ve oy kullanışı
İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Çatalca ilçesinde yaşayan Selin yavuz Ferhat Paşa İlkokuluna koltuk değneği ile geldi.
Oy kullanmaya koltuk değneği ile geldi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:10 Kaynak: AA
İstanbul, Çatalca, Güncel
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