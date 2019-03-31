Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi

HAKKARİ'de oy verme işlemi devam ederken, türkücü Aydın Aydın oy kullandığı okula sazı ile geldi.

HAKKARİ'de oy verme işlemi devam ederken, türkücü Aydın Aydın oy kullandığı okula sazı ile geldi.



Çektiği ilginç klip ve bestelerle dikkat çeken türkücü Aydın Aydın, sazını alarak oy kullanacağı Hakkari Şehit Selahhatin İlkokulu'na geldi. Burada kısa bir süre saz çalan ve ardından Kürtçe türkü söyleyen Aydın, daha sonra 1050 No'lu sandıkta oyunu kullandı.



Seçimlerin demokrasi bayramı olduğu dile getiren türkücü Aydın Aydın, "Hakkari'de bayram havasıyla seçim geçiyor. Biz de oylarımızı kullandık. Bence insanlar gülerek, oynayarak türkü söylemeli, kardeşçe huzur içinde oylalarını kullanmalı. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize ve görevli arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.



- Hakkari

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