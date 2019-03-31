Son Dakika Haberleri: Oy Kullanmaya, Su Birikintilerinin İçinden Yürüyerek Gittiler

Oy Kullanmaya, Su Birikintilerinin İçinden Yürüyerek Gittiler

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintilerinin içinden yürüyüp sandığa gitti.

Oy Kullanmaya, Su Birikintilerinin İçinden Yürüyerek Gittiler, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintilerinin içinden yürüyüp sandığa gitti.

Nusaybin ilçesine bağlı Duruca köyündeki seçmenler yolda biriken suda yürüyüp oylarını kullandı. Duruca Orta ve İlkokulu'nda önünde aşırı yağışlar nedeniyle yollar su birikintisine rağmen oylarını kullanmaya giden seçmenler, olaya tepki gösterdi. Nusaybin Belediyesi ekipleri ise köydeki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:27 Kaynak: DHA

Duruca, Mardin, Nusaybin, Güncel
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