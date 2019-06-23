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Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

56 dakika önce

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdiİSTANBUL - Avcılar'da oy kullanım işlemi sona erdikten sonra gelen bir kadın, vatandaşlık görevini yerine getiremeyince üzüntüden bayıldı.

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
İSTANBUL - Avcılar'da oy kullanım işlemi sona erdikten sonra gelen bir kadın, vatandaşlık görevini yerine getiremeyince üzüntüden bayıldı. Kadının yardımına sandık görevlileri koştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi oy kullanma işlemi sona erdikten sonra, Avcılar'da bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi gelen bir kadın, saat 17.00'ı geçtiği için oy kullanamadı. Oy kullanmaya geldiği okulun merdivenlerine oturan kadın bir süre gözyaşı döktü. Oy kullanamadığı için üzülen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Bayılan kadının yardımına sandık görevlileri koştu. Kadın, görevlilerin yardımıyla bir süre sonra kendine geldi.
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
Avcılar, Genel
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