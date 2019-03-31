Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
1 saat önce
- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi Helikopterin havalanması, inişi Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar...
- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi
Helikopterin havalanması, inişi
Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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