Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı

- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi Helikopterin havalanması, inişi Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar...

- Sandık görevlilerinin helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması, inişi

Genel detay Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

SİİRT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak

Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı

1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak

Son Dakika! 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında