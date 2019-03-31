Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
1 saat önce
Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.
Siirt
'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.
Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Siirt 3. Komando
Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Eruh
, Pervari
ve Şirvan
ilçe merkezlerinden alındı.
64 sandıkta görevli 150 kişinin yanı sıra oy pusulalarının bulunduğu torbalar helikopterle 13 seçim bölgesine bırakıldı.
Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle görevli bulundukları yerleşim yerlerinden alınarak ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 Kaynak: AA
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