Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları İlçe Seçim Kurullarına Getiriliyor

Oy Pusulaları İlçe Seçim Kurullarına Getiriliyor

1 saat önce

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da birçok yerde oy sayımı sürerken, sayımı biten sandıklardaki oy pusulaları çuvallara konularak ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor.

Oy Pusulaları İlçe Seçim Kurullarına Getiriliyor, System.String[]
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da birçok yerde oy sayımı sürerken, sayımı biten sandıklardaki oy pusulaları çuvallara konularak ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor. Beyoğlu'nda sayımı biten oy pusulaları çuvallar içinde ekipler tarafından ilçe seçim kuruluna getirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Çuvallarla taşınan oy pusulaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları İlçe Seçim Kurullarına Getiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]