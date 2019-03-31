Oy Pusulaları İlçe Seçim Kurullarına Getiriliyor
1 saat önce
İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da birçok yerde oy sayımı sürerken, sayımı biten sandıklardaki oy pusulaları çuvallara konularak ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor.
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da birçok yerde oy sayımı sürerken, sayımı biten sandıklardaki oy pusulaları çuvallara konularak ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor. Beyoğlu
'nda sayımı biten oy pusulaları çuvallar içinde ekipler tarafından ilçe seçim kuruluna getirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Çuvallarla taşınan oy pusulaları
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: DHA
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