Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları Seçim Kuruluna Teslim Ediliyor

Oy Pusulaları Seçim Kuruluna Teslim Ediliyor

2 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oyların tasnifi ve sayımının tamamlanmasının ardından oy pusulaları Kırklareli İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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