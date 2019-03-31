Oy Pusulaları Seçim Kuruluna Teslim Ediliyor
2 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oyların tasnifi ve sayımının tamamlanmasının ardından oy pusulaları Kırklareli
İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:30 Kaynak: AA
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