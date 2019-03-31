Oy Pusulaları Teslim Edildi
1 saat önce
- Güvenlik önlemlerinden detay Oy torbalarının getirilmesi Detaylar MUŞ( AA) - Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi.
- Güvenlik önlemlerinden detay
Oy torbalarının getirilmesi
Detaylar MUŞ( AA) - Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sandıklar, okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:31 Kaynak: AA
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