Oy Pusulaları Teslim Edildi
1 saat önce
Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.
Diyarbakır
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle açılan sandıklar, adliyeye getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA
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