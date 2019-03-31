Oy Pusulaları Teslim Edildi
21 dakika önce
Niğde'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.
Niğde'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle açılan sandıklar, adliyeye getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:10 Kaynak: AA
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