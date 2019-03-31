Oy Pusulaları Teslim Edildi
12 dakika önce
- Oy pusulalarının adliyeye getirilişi KAYSERİ - Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy kullanma işlemi sona erdi.
- Oy pusulalarının adliyeye getirilişi KAYSERİ - Kayseri
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar, okullardaki sayımın ardından Kayseri adliyesine getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA
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