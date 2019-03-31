Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları Teslim Edildi

Oy Pusulaları Teslim Edildi

12 dakika önce

- Oy pusulalarının adliyeye getirilişi KAYSERİ - Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy kullanma işlemi sona erdi.

- Oy pusulalarının adliyeye getirilişi KAYSERİ - Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar, okullardaki sayımın ardından Kayseri adliyesine getirilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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