Oy Pusulaları Teslim Edildi
16 dakika önce
- Oyların adliyeye getirilişi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erdi.
- Oyların adliyeye getirilişi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erdi. Sandıklar, okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:14 Kaynak: AA
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