Oy Pusulaları Teslim Edildi
2 saat önce
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Siirt'te oy verme işlemi sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Siirt'te oy verme işlemi sona erdi. Siirt'te sandık görevlileri, oyları seçim kuruluna getirmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:24 Kaynak: AA
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