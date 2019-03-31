Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları Teslim Edildi

Oy Pusulaları Teslim Edildi

2 saat önce

Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.

Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle açılan sandıklar, adliyeye getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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