Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları Teslim Edildi

Oy Pusulaları Teslim Edildi

2 saat önce

- Sandık görevlileri tarafından oy çuvallarının seçim kurullarına getirilmesi Düzenlenen tutanakların sisteme girilmesi İZMİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

- Sandık görevlileri tarafından oy çuvallarının seçim kurullarına getirilmesi
Düzenlenen tutanakların sisteme girilmesi İZMİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy pusulaları, okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:45 Kaynak: AA

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