Oy Pusulaları Teslim Edildi
2 saat önce
- Sandık görevlileri tarafından oy çuvallarının seçim kurullarına getirilmesi Düzenlenen tutanakların sisteme girilmesi İZMİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.
- Sandık görevlileri tarafından oy çuvallarının seçim kurullarına getirilmesi
Düzenlenen tutanakların sisteme girilmesi İZMİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy pusulaları, okullardaki sayımın ardından il ve ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:45 Kaynak: AA
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