Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları Teslim Edildi

Oy Pusulaları Teslim Edildi

1 saat önce

- Sandık görevlilerinin oyları seçim kuruluna getirmesi KİLİS - Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.

- Sandık görevlilerinin oyları seçim kuruluna getirmesi KİLİS - Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Kilis'te oy verme işlemi sona erdi. Kilis'te sandık görevlileri, oyları seçim kuruluna getirmeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:04 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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