Oy Pusulaları Teslim Edildi
1 saat önce
- Sandık görevlilerinin oyları seçim kuruluna getirmesi KİLİS - Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.
- Sandık görevlilerinin oyları seçim kuruluna getirmesi KİLİS - Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Kilis'te oy verme işlemi sona erdi. Kilis'te sandık görevlileri, oyları seçim kuruluna getirmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:04 Kaynak: AA
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