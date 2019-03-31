Son Dakika Haberleri: Oy Pusulaları Teslim Ediliyor

Oy Pusulaları Teslim Ediliyor

1 saat önce

- Oy torbalarının adliyeye getirilişi NEVŞEHİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.

- Oy torbalarının adliyeye getirilişi NEVŞEHİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oyların tasnifi ve sayımının tamamlanmasının ardından pusulaların konularak mühürlendiği torbalar, Nevşehir İlçe Seçim kuruluna getirilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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