Oy Pusulaları Teslim Ediliyor
1 saat önce
- Oy torbalarının adliyeye getirilişi NEVŞEHİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.
- Oy torbalarının adliyeye getirilişi NEVŞEHİR - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oyların tasnifi ve sayımının tamamlanmasının ardından pusulaların konularak mühürlendiği torbalar, Nevşehir
İlçe Seçim kuruluna getirilmeye başlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
İstanbul ve Ankara'da Kim Önde? İşte Son Rakamlar
Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
Van Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika