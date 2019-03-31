Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi (1)

Oy Sayım İşlemi (1)

1 saat önce

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:52 Kaynak: AA

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