Oy Sayım İşlemi (1)
1 saat önce
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:52 Kaynak: AA
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32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi