Son Dakika Haberleri: Oy Sayım İşlemi

Oy Sayım İşlemi

2 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen Oğuz Mahallesi'nde vatandaşlar için kurulan çadırlarda oy kullanma işlemi sona erdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen Oğuz Mahallesi'nde vatandaşlar için kurulan çadırlarda oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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