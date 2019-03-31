Oy Sayım İşlemi
2 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen Oğuz Mahallesi'nde vatandaşlar için kurulan çadırlarda oy kullanma işlemi sona erdi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen Oğuz Mahallesi'nde vatandaşlar için kurulan çadırlarda oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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