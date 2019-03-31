Oy Sayım İşlemi
2 saat önce
Mersin'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.
Mersin
'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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